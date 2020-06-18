Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Великих Луках снизит новый ангиограф

12:07, 18 июня 2020, ПАИ

Снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний позволит новый ангиограф в сосудистом центре Великолукской межрайонной больницы. Работу сосудистого центра приехал оценить глава региона Михаил Ведерников 18 июня, передаёт газета «Великолукская правда Новости».

«Новый ангиограф с более широкими возможностями, большей мощности, дополнительными функциями», - отметил заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Алексей Шибут, добавив, что новый аппарат позволит качественно лечить патологии нижних конечностей, сосудов головного мозга. По словам Алексея Шибута, начнёт снижаться смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Помещения уже были подобраны, согласованы их характеристики. Пациентов из приёмного покоя будут сразу же на лифте поднимать для обследования и даже для экстренного хирургического вмешательства.

«Это особенно важно, когда отсчёт идёт на минуты», - отметил Алексей Шибут.

В Великолукском районе сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности. Ранее сообщалось, что для сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы приобрели ангиограф стоимостью более 60 млн рублей.