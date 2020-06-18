Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора

13:34, 18 июня 2020, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу. Границы станут открыты для россиян тогда, когда риск распространения коронавируса исчезнет или будет минимальным, пишет РИА Новости.

«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в России с теми, кто приезжает», - сказала Анна Попова, отвечая на вопрос о том, когда правильно открывать авиасообщение для туристов.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что когда в России было небольшое количество заболевших, то с этим можно было справиться.

«Но когда их становится много, тогда риски распространения, то, что мы видим и в Российской Федерации, и другие страны это демонстрируют, они возрастают», - добавила Попова.

Открывать все границы и запускать международные рейсы можно будет только в случае минимальных рисков.

По данным на 18 июня, в России коронавирусом заболели 561 091 человек. В Псковской области количество заражённых достигло 2 088.