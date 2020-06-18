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Общество

200 протоколов на нарушителей антикоронавирусных мер составили в Великих Луках

Фото: газета "Великолукская правда. Новости".

Более двух тысяч рейдов по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм провели в Великих Луках. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической защищенности населения Великих Лук глава города Николай Козловский рассказал губернатору Михаилу Ведерникову на рабочей встрече 18 июня.

Николай Козловский напомнил, что в Великих Луках с середины февраля действует рабочая группа по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Он подробно рассказал о принимаемых мерах, в том числе о дезинфекции дорожного полотна, тротуаров, остановок и уборке подъездов.

За соблюдением режима самоизоляции людьми, прибывшими из-за рубежа и других регионов или же находящимися на лечении в амбулаторных условиях, следят мобильные группы. На данный момент совершено 460 выездов.

Кроме того, мобильные группы проверяют работу промышленных предприятий, торговых точек и общественного транспорта. На данный момент провели более двух тысяч рейдов, в которых выявили около 200 нарушителей. В основном нарушения были связаны с несоблюдением перчаточно-масочного режима.

Отдельно глава города отметил работу добровольцев великолукского волонтерского штаба, которые привозили продукты и лекарства людям из группы риска. В свою очередь, Михаил Ведерников попросил Николая Козловского оказывать всяческую поддержку добровольцам, которые сейчас выполняют важную работу.

«Помощь, которую они оказывают, очень значима для людей и для нас, потому что позволяет снять избыточную нагрузку и сосредоточиться на основной работе», - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день в Великих Луках зарегистрировано 413 случаев заболевания коронавирусом.

18 июня Михаил Ведерников посетил Великолукский район. Для сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы приобрели ангиограф стоимостью более 60 млн рублей. Псковский губернатор наградил медиков Великих Лук.

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