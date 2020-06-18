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Общество

Псковичи жалеют о перепаханном маковом поле в Павах

Фото: Светлана Саух (с сайта tourism.pskov.ru).

Большинство жителей Псковской области выразили сожаление о том, что маковое поле в селе Павы Порховского района в этом году отдали под сельскохозяйственные нужды. Оживлённое обсуждение эта новость вызвала в соцсетях.

«Печально, такое ощущение, что больше полей нет. Картошка – это, конечно, хорошо, и что сельхоз процветает, но поля были очень красивые... Мы в Павах купили дом и, когда пошли гулять, были очарованы этой красотой», – написала Регина Т. в комментариях к сюжету в «Яндексе».

Многие псковичи недоумевают, почему именно это поле необходимо было засадить овощами и злаковыми. «Можно подумать, что это было единственное свободное от сельхозпосадок поле в Порховском районе…» – размышляет Анна.

Читательница ПАИ Анастастия в Instagram предположила, что предпринимателю стоило бы огородить это поле и использовать как площадку для аренды фотографам. «Больше заработал бы, чем на картошке, всего за три недели в году», – предположила она. Кстати, псковичка подтвердила мнение директора псковской турфирмы о том, что маковое поле в Павах могло стать брендом района и приносить немалый доход в летний период.

Хотя стоит признать, что не все пользователи соцсетей увидели в этом событии «трагедию». «Хоть что-то полезное», – высказался Виктор в одной из соцсетей.

Также глава Порховского района считает, что использовать поле по назначению гораздо практичнее и полезнее, чем устраивать там фотосессии.

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