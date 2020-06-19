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Общество

Мошенник разводил псковского оперативника по телефону, а потом признался, что это просто работа

Мошенник пытался развести на деньги псковского оперативника по телефону, а потом признался, что это просто его работа. Об этом рассказал начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в эфире проекта ПАИ-live 19 июня.

«Одному из наших сотрудников позвонили с неизвестного московского номера, - рассказал Александр Полатовский. – В итоге в ходе разговора выяснили, что мошенник находится за пределами России, получился откровенный разговор, и он признался, что для него это просто работа».

Ранее Александр Полатовский рассказал, что лжепрокуроры пытались обмануть жителей Порховского района, а также отметил, что 26 тысяч звонков в сутки могут делать мошенники с многоканального телефона.

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