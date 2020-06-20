Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

12:15, 20 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона уделил внимание распространению коронавирусной инфекции. В частности, он отметил, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация в Псковской области значительно выправилась. Однако он призвал псковичей относиться к этой хорошей новости со сдержанным оптимизмом.

Также губернатор проинформировал население о ситуации с очагами коронавируса в Псковской области. В частности, он сообщил, что очаги в отделении Пенсионного фонда в Острове и на Порховском водоканале уже несколько дней остаются неактивными, а на Великолукском мясокомбинате уже завершена работа по определению и тестированию контактных лиц.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил об увеличении коечного фонда в Псковской области, а также о росте темпов тестирования. При этом он подчеркнул, что на данный момент тест прошёл каждый 20-й житель Псковской области.

Помимо этого губернатор рассказал, что в Великолукской межрайонной больнице и городской поликлинике работу выстраивают и исправляют ранее допущенные ошибки специалисты Псковского COVID-центра и два московских врача. При этом он подчеркнул, что по факту выявленных нарушений в данных учреждениях здравоохранения проводится служебная проверка.

Также Михаил Ведерников сообщил об ослаблении ограничительных мер по коронавирусу в Псковской области. В частности, он рассказал, каким объектам разрешили возобновить свою работу в ограниченном режиме, а также сообщил, что с 1 июля в регионе возобновляется продажа льготных проездных на общественный транспорт.

Кроме того, губернатор в своём обращении затронул темы ремонта дорог, возобновления авиасообщения, а также объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию России будет пакетным.

В заключение Михаил Ведерников поздравил медиков Псковской области с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил их за нелёгкий труд в условиях борьбы с коронавирусом.