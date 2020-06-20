643 человека заболели коронавирусом в Пскове

13:39, 20 июня 2020, ПАИ

В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 33 человека. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 643. День назад заболевших было лишь 610, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (452 случая), третье – Островский район (183 случая).

Всего в Псковской области выявлено 2 278 случаев заражения коронавирусом, 727 человек выздоровело, 19 – умерло.