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Общество

Число выздоровевших россиян с коронавирусом впервые превысило число заразившихся

В России число выздоровевших россиян с коронавирусом впервые превысило число заразившихся. Такие выводы были сделаны на основе статистики за неделю, сообщает ТАСС.

С 15 по 21 июня оперативный штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем. На минувшей неделе их было 61 291 и 53 318 соответственно.

За семь дней прирост числа инфицированных составил 10,5 % против 13 % неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,8 до 1,44 %.

Неделей ранее, 14 июня, доля вылечившихся составляла около 53 %, а сейчас она превысила 58 %.

По данным на 21 июня, в России коронавирусом заразилось ещё 7 728 человек. В Псковской области количество заражённых достигло 2 353.

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