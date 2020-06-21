Число выздоровевших россиян с коронавирусом впервые превысило число заразившихся

16:20, 21 июня 2020, ПАИ

В России число выздоровевших россиян с коронавирусом впервые превысило число заразившихся. Такие выводы были сделаны на основе статистики за неделю, сообщает ТАСС.

С 15 по 21 июня оперативный штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем. На минувшей неделе их было 61 291 и 53 318 соответственно.

За семь дней прирост числа инфицированных составил 10,5 % против 13 % неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,8 до 1,44 %.

Неделей ранее, 14 июня, доля вылечившихся составляла около 53 %, а сейчас она превысила 58 %.

По данным на 21 июня, в России коронавирусом заразилось ещё 7 728 человек. В Псковской области количество заражённых достигло 2 353.