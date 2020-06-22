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Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
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Общество

Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна

Президент России Владимир Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне является абсолютно священной для граждан России. Об этом глава государства заявил во время посещения главного храма Вооруженных сил России 22 июня, пишет РИА Новости.

«Для граждан России память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна», - отметил президент.

22 июня, День памяти и скорби, состоится Всероссийская минута молчания. В режиме онлайн проходит акция «Свеча памяти».

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