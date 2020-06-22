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Общество

Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне

IT-сообщество ПсковГУ PskovHack принимает участие в хакатоне мирового уровня – Japan Hackathon. Об этом сообщается в Instagram вуза.

Japan Hackathon – это 52-часовое мероприятие, в котором участвуют дизайнеры, разработчики, руководители проектов, творческие люди и поклонники инноваций. Они объединяются для разработки программных решений с целью решения проблем в работе бизнес-сообществ.

Псковичи подали заявку и вошли в состав участников. В случае выигрыша им достанется денежный приз в размере 500 тысяч иен (приблизительно 325 тысяч рублей), помощь в развитии идеи в Киото или 100 тысяч иен в зависимости от соответствия критериям оценки.

Тема Japan Hackathon 2020 года – удалённая работа. Участникам предстоит предложить реалистичную идею разработки, которая не только бы помогла людям на дистанционной работе, но и имела бы в себе элемент креатива.

Наставниками на хакатоне будут представители крупных компаний, в частности, Google и Dropbox.

Ранее псковские студенты воссоздали ПсковГУ в Minecraft и создали игру-квест про пандемию.

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