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Общество

22 миллиарда рублей выделят в России на бесплатное горячее питание школьников

Фото: ПАИ

На бесплатное горячее питание школьников в России выделят 22 млрд рублей. В следующем году на эти цели будет выделено более 43 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает РИА Новости.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что с этого учебного года в школах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Было подписано соответствующее постановление правительства, которое позволит софинансировать из федерального бюджета региональные расходы на эти цели.

По словам Мишустила, право на горячее питание должно быть у всех школьников с 1 по 4 классы независимо от социального статуса.

Премьер также отметил, что региональные власти за счёт собственных средства смогут предоставить школьникам дополнительное питание.

О необходимости обеспечить детей горячим питанием заявил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному Собранию. Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова в феврале месяце.

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