Магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки

19:41, 22 июня 2020, ПАИ

Магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области».

Ранее сообщалось, что торговые центры, где в основном и сосредоточены магазины одежды, в Псковской области открылись 20 июня. Однако примерить одежду перед покупкой не представлялось возможным.

Теперь же примерка разрешена, однако продавцы должны будут дезинфицировать вещи после кажжого покупателя. Обработку разрешено проводить любым способом, в том числе паром с помощью парогенератора;

Также в обязанность вменяется после каждого покупателя проводить дезинфекцию контактных поверхностей помещений для примерки, примерочных кабинок.

Товары, которые покупатели по каким-то причинам будут возвращать обратно в магазины, снова будут продезинфицированы, и только затем их вернут обратно в торговый зал.