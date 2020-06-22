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Общество

ВИДЕО: Волонтеры информируют жителей Псковской области о поправках в Конституцию

22 июня в населенных пунктах Псковской области работали более 300 волонтеров, которые информировали псковичей о том, какие поправки предлагается внести в Конституцию.

Добровольцы работали в три смены в Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Невеле, Опочке, Острове, Палкино, Печорах, Порхове, деревне Карамышево, Пыталово, Себеже, Пскове и в Великих Луках.

Добровольцы рассказывали на улицах городов и сёл о предстоящем голосовании и, кроме того, старались вовлечь людей в волонтерскую деятельность.

«1 июля состоится голосование за поправки в Конституцию. Каждый гражданин имеет право выразить свою позицию, воспользоваться своим правом голоса: прийти проголосовать за поправки или против поправок», - отметил начальник волонтерского центра ПсковГУ Евгений Рудый, который вышел вместе с другими добровольцами 22 июня на улицы Пскова, чтобы рассказать горожанам о предстоящем голосовании.

До голосования по поправкам в Конституцию России осталось 9 дней, подробности смотрите здесь. Для голосования Псковской области понадобится 500 тысяч масок и 18 тонн антисептика.

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