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Общество

Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля

Фото: Псковский облизбирком.

Псковский облизбирком опубликовал график работы участковых избирательных комиссий с 25 по 30 июня – в дни, предшествующие Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции.

Голосование в помещении, а также в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования, будет проходить с 9:00 до 16:00.

Голосование на территориях, а также в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, будет проходить с 16:00 до 20:00.

До голосования по поправкам в Конституцию России осталось 8 дней, подробности смотрите здесь. Вчера, 22 июня, на улицы городов в Псковской области вышли волонтеры, чтобы проинформировать людей о предстоящем голосовании.

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