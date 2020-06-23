В центре Великих Лук появилось нецензурное граффити

12:16, 23 июня 2020, ПАИ

Краевед из Великих Лук просит закрасить нецензурное слово, нарисованное на заборе в центре Великих Лук. Инициативный житель считает, что правильнее будет изобразить на этом месте триколор или красивый пейзаж. Владимир Павлов прислал обращение в редакцию Псковского агентства информации.

«Пять лет или более сей «великий мурал» украшает центр города воинской славы Великих Лук, а именно мост Влюблённых!» - отметил краевед. Речь идет о подвесном мосте на острове Дятлинка.

Как отмечают местные жители, на мосту часто гуляют мамы с колясками. «Детишки из колясок выглядывают и с пелёнок обучаются великому и могучему…» - иронизирует краевед.

Владимир Павлов предлагает поместить на этом месте изображение российского флага или пейзаж с цветами или аэростатами. Мужчина готов сам купить краску и кисточку и закрасить это нетленное граффити, но, как известно, без согласования с властями что-либо делать на городском объекте нельзя.

Великолукский краевед надеется, что к важным датам – параду Победы 24 июня и Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции 1 июля – это граффити заменит более подходящий рисунок. «А ведь какую рекламную акцию можно провести – знамёна развесить, рок-группу или просто группу пригласить и в музыкальном сопровождении закрасить сие словечко каким-нибудь флагом, пейзажем с цветами или аэростатами... Лепота-лепотища...» - пишет краевед.

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