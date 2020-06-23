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Общество

«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте

Фото ПАИ

«Здравствуй, Псков!» – приветствовали пассажиры первого авиарейса «Калининград – Псков» встречающих в псковском аэропорту имени княгини Ольги 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самолёт Bombardier CRJ - 100 ER приземлился в Пскове в 13:10. На его борту – 41 пассажир. Этот же борт в 13:50 вылетает в Анапу. 

«Полёт прошёл замечательно! Спокойно», – поделились пассажиры впечатлениями об авиаперелёте.

Фото ПАИ

Первый самолёт по маршруту Калининград – Псков вылетел в 11:00. Рейс обслуживает авиакомпания «РусЛайн».

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