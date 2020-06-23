Борис Елкин: Будем работать и над другими авиамаршрутами

14:54, 23 июня 2020, ПАИ

«Будем работать и над другими рейсами, другими направлениями. В их числе – Крым», – сообщил журналистам председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 23 июня.

Сегодня в Псков прибыл первый авиарейс из Калининграда, также пассажиры из псковского аэропорта отправились в Анапу. «Сегодня, действительно, большое событие. Прилетел первый рейс из Калининграда, улетел первый рейс в Анапу. Вечером – прилёт из Анапы и отлёт в Калининград», – отметил Борис Елкин.

Он рассказал, что запуск новых авиарейсов состоялся благодаря договорённости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами Краснодраского края и Калининградской области. «Была проделана большая работа», – подчеркнул председатель комитета.

«Разговаривали с коллегами из Калининграда, там тоже рады новым рейсам», – добавил Борис Елкин.