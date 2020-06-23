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Общество

«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта

Жительница Пскова рассказала, куда отправляется сегодня, на первом авиарейсе из Пскова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Лечу на отдых в пансионат, - рассказала пассажирка. – 21 июня карантин в Краснодарском крае, поэтому, думаю, всё будет в порядке, лечу без страха».

Пассажирка отметила, что очень удобно, что появился прямой рейс из Пскова до Анапы.

Первый авиарейс вылетел сегодня из Калининграда в Псков. Пассажиры уже приземлились в областном центре. Карантин прибывшие соблюдать не обязаны. Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте.

39 пассажиров отправятся из Пскова в Анапу и Калининград. 

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