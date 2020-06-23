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Общество

В Гдове приступили к реконструкции котельной

Фото газеты «Гдовская заря»

В Гдове приступили к реконструкции котельной № 3, расположенной возле дома № 47 на улице Кингисеппской, пишет газета «Гдовская заря».

Запуск модернизированной котельной на щепе планируется в сентябре. Заявка на реконструкцию была одобрена в декабре 2019 года.

Фото газеты «Гдовская заря»

Работы проводятся в рамках программы модернизации ЖКХ с помощью Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Реконструкция позволит подключить к теплоснабжению новую школу в Гдове, строительство которой начнётся в 2023 году.

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