В Гдове приступили к реконструкции котельной

20:19, 23 июня 2020, ПАИ

В Гдове приступили к реконструкции котельной № 3, расположенной возле дома № 47 на улице Кингисеппской, пишет газета «Гдовская заря».

Запуск модернизированной котельной на щепе планируется в сентябре. Заявка на реконструкцию была одобрена в декабре 2019 года.

Работы проводятся в рамках программы модернизации ЖКХ с помощью Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Реконструкция позволит подключить к теплоснабжению новую школу в Гдове, строительство которой начнётся в 2023 году.