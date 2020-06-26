Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля

21:34, 26 июня 2020, ПАИ

В Псковской области по 14 июля пролонгированы обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного и перчаточного режима. Об этом говорится в указе главы региона Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области», в который сегодня были внесены изменения.

Согласно указу, продлены требования к организации работы учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия. По-прежнему закрыты для посещения граждан ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, стадионы, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения.

В то же время указом закреплены новые послабления ограничительных мероприятий. В частности, с 1 июля к работе вернутся фитнес-клубы и спортивные центры, муниципальные бани, разрешается посещение музеев и экскурсии для небольших групп.