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Общество

Пассажиропоток в 130 тысяч человек в год планируют достигнуть в аэропорту Пскова

Администрация Псковской области поставила цель достигнуть в аэропорту Пскова пассажиропоток в 130 тысяч человек в год. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что авиасообщение Пскова с Москвой и Сочи в течение прошлого года дало рост в пять раз и позволило выйти на показатель почти 40 тысяч пассажиров в год.

«Но наша цель 130 тысяч. Именно при таком пассажиропотоке работа аэропорта становится рентабельна и интересна для потенциальных инвесторов», – отметил губернатор.

По его словам, такой потенциальный инвестор уже есть. «Как только аэропорт наберёт соответствующую мощность инвестор готов начать строительство нового терминала и участвовать в дальнейшем развитии авиасообщения в Псковской области», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что на неделе Псков был связан авиасообщением с Калининградом и Анапой. «Для Псковской области, конечно, это важно. Это большая победа, которая стала возможной благодаря поддержки данного проекта федеральным правительством, и, конечно, моих коллег губернатора Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Краснодарсого края Вениамина Кондратьева», – заметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в настоящий момент загрузка этих рейсов в целом достаточно хорошая. «С учётом коронавирусной инфекции и полного отсутствия рекламы она составила почти 50 %. Я считаю, что это хороший показатель, который позволяет нам рассчитывать на продолжение динамичного роста пассажиропотока аэропорта», – заключил губернатор.

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