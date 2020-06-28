В день всех Псковских святых митрополит Тихон призвал псковичей к милосердию

15:00, 28 июня 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к верующим в день праздника всех Псковских святых после Божественной литургии, которая совершалась на фундаментах древних храмов Довмонтова города в Псковском кремле. Видеозапись богослужения можно посмотреть здесь.

В своей проповеди митрополит призвал псковичей к милосердию, смирению и работе над собой с тем, чтобы избавиться от зависти и гордыни.

«Поздравляю вас с праздником всех Псковских святых! Мы живём на древней святой земле, откуда пошла Россия, будем помнить об этом и о наших наставниках, которые ждут от нас слышания и исполнения того, что они заповедовали», - сказал митрополит в заключение.