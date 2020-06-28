Видео с бесстрашной белкой из Псково-Печерского монастыря выложил Михаил Ведерников

19:37, 28 июня 2020, ПАИ

Видео с бесстрашной белкой из Псково-Печерского монастыря выложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. Видеоролик можно увидеть в «сторис» аккаунта @m.v_007.

Во время съёмки белка подбежала к Михаилу Ведерникову и к настоятелю монастыря, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. «И не боится!» - удивился губернатор. «Вообще! Просто фантастика!» - ответил митрополит.

Ранее сообщалось, что глава региона сопровождал министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в его частном визите в обитель в Печорах. Здесь министр вместе с митрополитом приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию