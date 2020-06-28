Публикуем эксклюзивное видео голосования митрополита Тихона в Псково-Печерском монастыре

18:16, 28 июня 2020, ПАИ

Публикуем эксклюзивное видео голосования митрополита Тихона в Псково-Печерском монастыре. Владыка Тихон отметил особенную важность поправок, касающихся возможности президенту ещё баллотироваться на следующий срок. «"Самое главное с моей точки зрения, что есть возможность нынешнему президенту Владимиру Путину, если его изберет народ продолжить управлять страной еще некоторое время и воспитать не одного преемника, а целую плеяду. Это мое личное мнение», - сказал митрополит.

Как ранее сообщало Псковское агентство информации, митрополит вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым проголосовал по поправкам в монастыре. Их сопровождал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Голосование идёт четвёртый день и пока проходит без нарушений. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.