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Общество

В Псковской области отменяют карантин для приезжих, открывают бани и фитнес

На предстоящей неделе, 1 июля, в Псковской области отменят карантин для приезжих. Таким образом прибывающие в Псковскую область могут не соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 15 марта.

Обязательный карантин для всех приезжих из других регионов и тем более из других стран губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввёл ещё 24 апреля.

Теперь с 1 июля соблюдение двухнедельного карантина будет носить рекомендательный храктер.

С 1 июля в Псковской области отменяется и обязательная самоизоляция для пенсионеров старше 65 лет и беременных. С этого момента работающие пожилые люди, которые до этого находились на больничном, могут снова приступить к своим обязанностям. 

С 1 июля в Псковской области откроются муниципальные бани, при этом одновременно число посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости. Со среды к работе могут вернуться фитнес-клубы и спортивные центры, но при условии соблюдения требований Роспортребнадзора и заполнения не более 50%.

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