Ведерников: Каждый должен сделать выбор, который определит развитие страны на десятилетия

23:04, 28 июня 2020, ПАИ

«Сегодня каждый гражданин России должен сделать выбор, который определит развитие всей страны на десятилетия вперёд, и сделать это нужно осознанно», - написал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так он аргументировал необходимость принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Михаил Ведерников также сообщил, что сегодня, 28 июня «за» поправки в Конституцию России проголосовали митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Видео о том как это происходило можно посмотреть здесь и здесь.