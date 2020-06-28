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Общество

Ведерников: Каждый должен сделать выбор, который определит развитие страны на десятилетия

Валерий Фальков, Михаил Ведерников, митрополит Тихон. Фото газеты "Печорская правда"

«Сегодня каждый гражданин России должен сделать выбор, который определит развитие всей страны на десятилетия вперёд, и сделать это нужно осознанно», - написал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так он аргументировал необходимость принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Михаил Ведерников также сообщил, что сегодня, 28 июня «за» поправки в Конституцию России проголосовали митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Видео о том как это происходило можно посмотреть здесь и здесь.

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