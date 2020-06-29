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Общество

Госавтоинспекция просит установить выпуклое зеркало на перекрестке Ипподромной и Кошевого

Фото: Андрей Степанов.

Госавтоинспекция Пскова неоднократно обращалась в городскую администрацию с просьбой установить выпуклое зеркало на пересечении улиц Олега Кошевого и Ипподромной. Об этом начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт рассказал в эфире ПАИ-live 29 июня.

«На улице Олега Кошевого, на пересечении с Ипподромной, крестообразный перекресток. При движении с Ипподромной в сторону улицы Труда ограничена зона видимости, а Олега Кошевого является главной дорогой. Мы неоднократно обращались в администрацию для установки там такого зеркала», - отметил Владимир Папорт.

Также начальник отдела ГИБДД рассказал, почему в Пскове убрали искусственные неровности на улице Коммунальной, и объяснил необходимость сплошной разметки на этой улице.

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