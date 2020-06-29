В Псковской области прошёл пятый день голосования по поправкам в Конституцию

22:52, 29 июня 2020, ПАИ

В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию. С 25 июня россияне могут выразить своё мнение по поводу предлагаемых изменений. Как прошёл пятый день голосования в муниципалитетах Псковской области, смотрите в подборке фотографий.

Корреспонденты побывали на избирательных участках в Пустошке, Новоржеве, Дно, Печорах, Плюссе, Красногородске, Пушкинских Горах и Великих Луках и поговорили с местными жителями.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















«Я хочу хорошего будущего своим детям», – объяснила свой выбор участница голосования.

«Я считаю, что поправки в Конституцию будут необходимы для каждого из нас», – выразила свою позицию другая жительница Псковской области.

Все 615 участков для голосования в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно в течение недели. 160 333 человека проголосовали в регионе с 25 по 28 июня.

Псковское агентство информации выяснило, как в Пскове голосуют по поправкам в Конституцию инвалиды по слуху и зрению.