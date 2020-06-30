Как голосование по поправкам в Конституцию проходит в Новоржеве, Дно и Бежаницах

11:28, 30 июня 2020, ПАИ

В Новоржеве, Дно и Бежаницах в штатном режиме проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Жители активно участвуют в процессе голосования, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Все 615 участков для голосования в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно в течение недели. 160 333 человека проголосовали в регионе с 25 по 28 июня.

Псковское агентство информации выяснило, как в Пскове голосуют по поправкам в Конституцию инвалиды по слуху и зрению.