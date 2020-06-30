Инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках построят к 15 сентября

18:51, 30 июня 2020, ПАИ

Минобороны рассчитывает завершить строительство многофункциональных центров для борьбы с коронавирусом в Пскове и Великих Луках к 15 сентября, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове. Там будут построены два госпиталя – в Пскове на 200 мест и в Великих Луках на 100 [мест]. В настоящее время идёт работа по заливке фундамента. Надеемся к 15 сентября с учётом большого объёма работ завершить строительство и этих госпиталей», – сообщил Сергей Шойгу.

Военнослужащие Западного военного округа начали готовить площадки для строительства двух многофункциональных медцентров в этих городах. В Псков для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров были переброшены военнослужащие из Мурманской области, которые помогали в восстановлении железнодорожного сообщения из-за обрушения железнодорожного моста через реку Колу. В Великие Луки прибыли военные из Брянска. Всех прибывших будут тестировать на коронавирус.