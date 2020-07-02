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Общество

286 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

286 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 20 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 316 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 661 165 человек, выздоровело – 428 978, умерло – 9 683. В Псковской области выявлено 2 935 случаев заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровело, 23 – умерло.

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