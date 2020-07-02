В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии

12:03, 02 июля 2020, ПАИ

Представители министерств и комитетов по образованию регионов России отметили, что в будущем в ЕГЭ по истории и биологии должны появиться вопросы о пандемии. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что вопросы по пандемии будут когда-нибудь внесены в вопросы ЕГЭ по новейшей истории, потому что событие явно незаурядное с точки зрения того, как оно повлияло на весь мир. Неслучайно сегодня многие футурологи пишут, что мир не будет прежним», - высказался министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он уточнил, что пандемия коронавируса оставит след в истории и войдет в задания не только как затронувшая весь мир инфекция, но и как толчок для развития экономики.

Поддержала коллегу глава департамента среднего образования Томской области Ирина Грабцевич. «Вполне возможно, что эти вопросы появятся, потому что они являются существенными как для экономического, так и социокультурного развития», - сказала она.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская предположила, что вопросы про пандемию коронавируса могут появиться не только в экзамене по истории, но и по биологии.

Сергей Федорчук заметил, что сейчас в ЕГЭ уже есть вопросы о крупных эпидемиях, в частности об эпидемии чумы XIV века.

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