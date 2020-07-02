Региональная программа по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнена в Псковской области

14:20, 02 июля 2020, ПАИ

В Псковской области выполнена региональная программа в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников также отметил улучшение показателей по уровню кассового исполнения по большинству национальных проектов. Так, кассовое исполнение по нацпроекту «Культура» перевыполнено на 36 %, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 22 %, по нацпроекту «Экология» – на 1 %, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» кассовое исполнение составило 87 %.

Антилидерами среди всех национальных проектов в регионе стали «Образование», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда» и «Демография».