Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составило 27%

14:26, 02 июля 2020, ПАИ

Кассовое исполнение по национальным проектам в Псковской области составило 27 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что по большинству национальных проектов улучшились показатели по уровню кассового исполнения. Так, кассовое исполнение по нацпроекту «Культура» перевыполнено на 36 %, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 22 %, по нацпроекту «Экология» – на 1 %, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» кассовое исполнение составило 87 %.

Антилидерами среди всех национальных проектов в регионе стали «Образование» (отставание от графика на 60 %), «Здравоохранение» (на 49 %), «Жильё и городская среда» (на 17 %) и «Демография» (на 7 %).