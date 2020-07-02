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Культура

Сотрудники Псково-Изборского музея внесли в глобальный каталог 20 тысяч экспонатов

Фото: Андрей Степанов.

20 тысяч описаний экспонатов для всероссийского каталога подготовили сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника во время карантина. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев во время пресс-конференции 2 июля в пресс-центре ПЛН, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все эти месяцы мы не только самоизолировались, но и велась большая работа», - подчеркнул руководитель учреждения.

Александр Голышев рассказал, что к 2025 году в России подготовят глобальный музейный каталог, для которого сотрудники Псково-Изборского заповедника сделали описания 20 тысяч объектов с фотографиями.

При этом Псково-Изборский музей-заповедник потерял 6 миллионов рублей из-за коронавируса.

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