Сотрудники Псково-Изборского музея внесли в глобальный каталог 20 тысяч экспонатов

15:09, 02 июля 2020, ПАИ

20 тысяч описаний экспонатов для всероссийского каталога подготовили сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника во время карантина. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев во время пресс-конференции 2 июля в пресс-центре ПЛН, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все эти месяцы мы не только самоизолировались, но и велась большая работа», - подчеркнул руководитель учреждения.

Александр Голышев рассказал, что к 2025 году в России подготовят глобальный музейный каталог, для которого сотрудники Псково-Изборского заповедника сделали описания 20 тысяч объектов с фотографиями.

При этом Псково-Изборский музей-заповедник потерял 6 миллионов рублей из-за коронавируса.