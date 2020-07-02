Ни одной жалобы не поступило в Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию

15:34, 02 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию России не поступило ни одной жалобы. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов перед подписанием итогового протокола общероссийского голосования в Псковской области 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, а также выразил отдельные слова благодарности сотрудникам облизбиркома, членам ТИКов и УИКов за проделанную работу.

Итоги голосования были признаны действительными на всех участках Псковской области. После этого был подписан итоговый протокол общероссийского голосования в регионе.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.