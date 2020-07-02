0
15:56
Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
15:17
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
15:01
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:48
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
14:26
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
14:06
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
14:06
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
Еще новости
Общество

Ни одной жалобы не поступило в Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию

В Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию России не поступило ни одной жалобы. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов перед подписанием итогового протокола общероссийского голосования в Псковской области 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, а также выразил отдельные слова благодарности сотрудникам облизбиркома, членам ТИКов и УИКов за проделанную работу.

Итоги голосования были признаны действительными на всех участках Псковской области. После этого был подписан итоговый протокол общероссийского голосования в регионе.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Ни одной жалобы не поступило в Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию Председатель псковского избиркома поблагодарил всех участников голосования по поправкам в Конституцию Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР) Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства Псковская область заняла второе место в СЗФО по одобрению поправок в Конституцию Елена Бибикова: Большинство избирателей Псковской области высказалось за укрепление и развитие нашей страны Антон Минаков: Голосование по поправкам в Конституцию прошло в Псковской области открыто Игорь Романов: На всех избирательных участках Псковской области обеспечили безопасность при голосовании Олег Брячак: Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло легитимно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
02 июля 2020
Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
02 июля 2020
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
02 июля 2020
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
02 июля 2020
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
02 июля 2020
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля
02 июля 2020
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля

Идет загрузка...