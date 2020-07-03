Выставочные залы и галереи возобновят работу в Псковской области с 4 июля
С 4 июля в Псковской области с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора к работе смогут вернуться картинные и художественные галереи, выставочные залы. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Согласно указу, с 4 июля снимается целый ряд ограничений, которые действовали в Псковской области в связи с пандемией коронавируса.
Ранее в Псковской области были разрешены посещения музеев и экскурсии для небольших групп.