0
19:12
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:52
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
18:28
Бодрое лето. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2020 года
18:20
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
18:00
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
17:53
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
17:18
Как работают библиотеки в Пскове
Еще новости
Общество

Выставочные залы и галереи возобновят работу в Псковской области с 4 июля

Фото: Андрей Кокшаров

С 4 июля в Псковской области с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора к работе смогут вернуться картинные и художественные галереи, выставочные залы. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, с 4 июля снимается целый ряд ограничений, которые действовали в Псковской области в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в Псковской области были разрешены посещения музеев и экскурсии для небольших групп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Выставочные залы и галереи возобновят работу в Псковской области с 4 июля Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области с 15 июля Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Более 284 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Скончался отец Хабиба Нурмагомедова Центр СПИД в Пскове делает до 405 тестов на коронавирус в день До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет Михаил Ведерников: Сотрудники лабораторий совершают подвиг Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
03 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
03 июля 2020
ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
03 июля 2020
ВИДЕО: Инфекционное отделение в Великих Луках строят в три смены
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
03 июля 2020
В Псковской области появится возможность дистанционного голосования
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
03 июля 2020
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
Как работают библиотеки в Пскове
03 июля 2020
Как работают библиотеки в Пскове
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
03 июля 2020
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
03 июля 2020
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями

Идет загрузка...