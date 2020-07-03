Ограничения на прогулки детей снимаются в Псковской области с 4 июля

20:26, 03 июля 2020, ПАИ

С 4 июля в Псковской области снимаются временные ограничения на прогулки для несовершеннолетних. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, снимаются и основные ограничения для граждан на совершение прогулок. Между тем псковичи должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра или носить защитные маски.

По-прежнему под запретом остаётся использование уличного спортивного оборудования и детских игровых площадок.

Также новые изменения разрешают жителям Псковской области ходить в магазины одежды и обуви без перчаток. А временной период с 9:00 до 11:00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, теперь носит рекомендательный характер.