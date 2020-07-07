Губернатор просит псковичей потерпеть шум от стройки инфекционной больницы

12:54, 07 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит псковичей - жильцов ближайших к строительству инфекционной больницы домов потерпеть вынужденный шум. С такой просьбой глава региона обратился к жителям Пскова в традиционном еженедельном видео в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что строители трудятся в три смены, практически круглыми сутками, чтобы новая инфекционная больница в Псковской области появилась максимально быстро. «К сожалению, появляются жалобы на шум от жителей близлежащих домов. Я хочу попросить всех проявить терпение. Это принципиально важный и жизненно необходимый объект для Псковской области, он нам сейчас нужен как никогда. От скорости строительных работ напрямую зависит наша подготовка ко второй волне заболевания. С учетом эпидемиологической ситуации строительство больницы носит неотложный характер, поэтому под действие закона о тишине строительство этого объекта не попадает», - пояснил губернатор.

«Даже если прогнозы экспертов подтвердятся и осенью придёт вторая волна COVID-19, к этому времени у нас уже будет построена инфекционная больница на 200 мест в Пскове и отделение в Великих Луках. Строительство идет достаточно хорошими темпами. В Пскове готовность объекта уже составляет 7%», - уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области отдельно поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку, которую оказал глава государства.

«Ориентировочно к 15 сентября планируется ввод в эксплуатацию современного медицинского учреждения общим коечным фондом на 300 мест», - заключил Михаил Ведерников.