К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом

11:14, 04 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать генеральный план работ и дизайн-код города Печоры в максимально сжатые сроки. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram после совещания по вопросу социально-экономического развития Печорского края.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда все – администрация Псковской области, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин – готовы оказать помощь своими ресурсами. Такой момент нельзя упускать!», - подчеркнул губернатор.

27 июля регион уже заключит контракт с проектировщиком, после чего начнется разработка генплана и дизайн-кода города. Кроме того, власти должны будут решить, как должен выглядеть город: установить требования к размещению рекламы, к виду фасадов домов и заборов.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что большую роль в развитии города должны сыграть муниципальные ТОСы, поэтому необходимо развивать самоуправление в районе.

«Я думаю, что года через два уже Печоры совсем другими красками заиграют», - подытожил губернатор.

30 июня Псковскую область посетил Сергей Степашин. В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов. 280 миллионов рублей пойдут на создание туристического кластера «Духовные истоки» в Печорах.