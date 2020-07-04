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Общество

К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать генеральный план работ и дизайн-код города Печоры в максимально сжатые сроки. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram после совещания по вопросу социально-экономического развития Печорского края.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда все – администрация Псковской области, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин – готовы оказать помощь своими ресурсами. Такой момент нельзя упускать!», - подчеркнул губернатор.

27 июля регион уже заключит контракт с проектировщиком, после чего начнется разработка генплана и дизайн-кода города. Кроме того, власти  должны будут решить, как должен выглядеть город: установить требования к размещению рекламы, к виду фасадов домов и заборов.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что большую роль в развитии города должны сыграть муниципальные ТОСы, поэтому необходимо развивать самоуправление в районе.

«Я думаю, что года через два уже Печоры совсем другими красками заиграют», - подытожил губернатор.

30 июня Псковскую область посетил Сергей Степашин. В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов.  280 миллионов рублей пойдут на создание туристического кластера «Духовные истоки» в Печорах.

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