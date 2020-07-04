Роспотребнадзор запретил выезжать в детские лагеря за пределы региона

13:47, 04 июля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор ввел запрет на отдых в детских лагерях в других регионах России. Постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», - гласит документ.

Как и сообщалось ранее, посетить лагерь сможет только половина детей от общей вместимости учреждения. Между детскими кроватями должна соблюдаться дистанция 1,5 метра, термометрия детей, а также дезинфекция помещений и транспорта обязательна. На занятиях не допускается совмещение нескольких отрядов. Палаточные лагеря по-прежнему запрещены.

Постановление действует до 1 января 2021 года.

С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Подробности об организации детского отдыха в регионе читайте здесь.