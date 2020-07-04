«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове

15:45, 04 июля 2020, ПАИ

Несколько дней назад псковичи узнали о смерти реаниматолога Псковской городской больницы Анвара Сабирова. До сих пор жители Псковской области выражают свои соболезнования родным медика и скорбят о невосполнимой утрате, говоря об Анваре Умаровиче как о жизнелюбивом, добром, отзывчивом человеке и профессионале, спасшем множество жизней.

«Почему уходят лучшие?» - этот вопрос лейтмотивом звучит в соцсетях. Соболезнования выражают коллеги и пациенты доктора, соседи, а также жители области, не знавшие его лично. Многие делятся своими историями, рассказывая, что кардиореаниматолог спас жизнь их родителям, бабушкам, дедушкам.

«Ваш папа вытащил с того света моего папу, - обращается псковичка Лариса к дочери Анвара Сабирова. - Сил вам, царствие небесное вашему папе... за него мы всегда будем молиться... несправедливая трагедия».

«Какой невероятный врач! Два раза спасал мою бабушку после инфаркта. Какой замечательный человек! <…> Как же жаль!», - пишет Надежда.

Пациенты и коллеги Анвара Умаровича говорят не только о его высоком профессионализме, но и о высоких человеческих качествах. «Врач от Бога, а как человек, не передать словами: жизнерадостный, оптимистичный – запомним его таким...», - рассказала женщина.

Сотни псковичей были поражены смертью доктора, десятки поблагодарили ушедшего врача за спасенные жизни.

«Они спасают нас, сами умирая», - пишут псковичи.

Анвар Умарович Сабиров родился в 1969 году. Закончил Киргизский государственный медицинский институт. В Псковской области проработал почти 25 лет, из них 17 лет – в Псковской городской больнице. С перепрофилированием медучреждения стал работать с больными коронавирусом.

Врач сдал тест на коронавирус 13 июня, он оказался положительным. Первоначально течение болезни было лёгким. Однако затем его состояние резко ухудшилось, врача подключили к ИВЛ. Спасти его не удалось. 30 июня жители Псковской области узнали о смерти медика от главы региона.

В начале июня в Пскове от коронавируса умер ещё один врач – реаниматолог Алексей Поднебесный.