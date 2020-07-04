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Общество

МИД просит вернувшихся из-за границы россиян вернуть перечисленные сверх меры деньги

МИД России попросил россиян, вовремя не уведомивших о возвращении на родину и получивших лишние выплаты, вернуть деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Несколько тысяч россиян получили соответствующие сообщения в личных кабинетах на Госуслугах и на электронную почту. «По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (...). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (...)», - говорится в уведомлениях.

Рассылка была организована по просьбе МИД России.

27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, которые должны были вернуть россиян, застрявших за границей. Тем, кто дожидался в чужой стране вывозного рейса, Россия выплачивала материальную помощь ежедневно. Об этих деньгах и идет речь.

Ранее Псковское агентство информации писало о псковиче-студенте, застрявшем на карантине в Риме, и женщине, которая провела свой карантин в Калифорнии.

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