Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1

13:59, 05 июля 2020, ПАИ

5 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России составил 1. Как пишет ТАСС, это следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В среднем по России коэффициент в последний раз был равен единице 15 июня.

Самый низкий показатель среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших фиксируется в Воронежской области - 0,84. В Ростовской области и Подмосковье, как и в Москве, он составил 0,93, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,98, а в Красноярском крае - 0,95.

В Иркутской и Свердловской области коэффициент снизился до 1,03, хотя в течение недели поднимался до 1,17 и 1,22 соответственно, в Нижегородской области - до 1,04, в Санкт-Петербурге - до 1,12.

За сутки в России заразились коронавирусом 6 736 человек. Число инфицированных в Псковской области достигло 3 046.