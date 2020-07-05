Девять человек заболели коронавирусом в Пскове за сутки

17:45, 05 июля 2020, ПАИ

У девяти жителей Пскова выявили коронавирусную инфекцию за сутки, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Всего заразились 909 жителей областного центра.

По состоянию на 5 июля в Псковской области заразились коронавирусом 3 046 человек. Кроме этого, на 24 увеличилось число выздоровевших пациентов, всего от коронавируса избавились 1 187 человек.

От коронавируса в регионе скончались 26 инфицированных пациентов. Всего специалисты провели 48 106 исследований на коронавирус.