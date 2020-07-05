Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов

19:48, 05 июля 2020, ПАИ

Отреставрированные Варлаамовская и Высокая башни Псковского кремля открылись для посетителей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Экскурсия прошла по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен. В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, экскурсии в экспозициях (группа не более 5 человек) и на открытом пространстве (группа не более 10 человек) проводятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 м.

Посещение музеев и экскурсии для небольших групп в Псковской области разрешили с 1 июля. А с 4 июля возобновили работу выставочные залы и галереи.