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Общество

Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов

Фото ПАИ

Отреставрированные Варлаамовская и Высокая башни Псковского кремля открылись для посетителей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ
  • Отреставрированные башни Псковского кремля принимают посетителей
    Фото: ПАИ

Экскурсия прошла по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен. В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, экскурсии в экспозициях (группа не более 5 человек) и на открытом пространстве (группа не более 10 человек) проводятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 м.

Посещение музеев и экскурсии для небольших групп в Псковской области разрешили с 1 июля. А с 4 июля возобновили работу выставочные залы и галереи.

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