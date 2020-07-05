239 учёных просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

22:21, 05 июля 2020, ПАИ

239 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

ВОЗ утверждает, что вирус распространяется преимущественно через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.

По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. В самой организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными.

За сутки в России заразились коронавирусом 6 736 человек. Число инфицированных в Псковской области достигло 3 046.