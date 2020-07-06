Состоялся вывозной рейс из Нью-Йорка для жителей Псковской области

07:43, 06 июля 2020, ПАИ

6 июля вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву. По данным посла России в США Анатолия Антонова, в Россию возвращаются почти 400 человек, пишет РИА Новости.

На 12-й вывозной рейс из США в Россию могли зарегистрироваться жители почти 30 регионов, в том числе Псковской области.

Билеты забронировал 391 человек, в том числе 21 младенец. Самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди ночью 6 июля.

В список удалось включить 52 человека, которые нуждались в незамедлительной репатриации. «Среди них – лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность. Как всегда, в зоне особого внимания такая незащищенная категория, как наши молодые сограждане. Сегодня на Родину возвращается один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе «образовательного обмена», - уточнил Антонов.

С начала эвакуации россиян из США удалось вывезти около четырех тысяч человек.

Ранее Псковское агентство информации писало о псковиче-студенте, застрявшем на карантине в Риме, и женщине, которая оказалась во время пандемии в Калифорнии.