Леонид Рошаль призвал россиян не забывать об угрозе коронавируса

07:56, 06 июля 2020, ПАИ

Хирург Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии призвал жителей России ответственнее относиться к угрозе распространения коронавируса. «Не будьте дураками», - написал в своем «Твиттере» доктор.

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, в транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого. Знаю, что, если увеличится число заражённых и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», - обратился Рошаль.

Президент Национальной медицинской палаты подчеркнул, что «кривые по короне идут вниз», и в государстве нужны послабления. «Но вирус коварен. Посмотрите на проблемы в Израиле. Одновременно с послаблением нужно повысить ответственность за свое здоровье, здоровье своих близких, окружающих», - призвал врач.

В Псковской области 3 046 жителей заразились коронавирусом, умерли 26 человек.