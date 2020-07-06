Детская поликлиника в Великих Луках не выявила за неделю ни одного ребёнка c коронавирусом

11:30, 06 июля 2020, ПАИ

Детская поликлиника в Великих Луках не выявила ни одного ребёнка с коронавирусом за неделю. Об этом сообщила главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова на встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко 6 июля, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Также на сегодняшний день в поликлинике нет амбулаторных больных. По словам Татьяны Меньковой, дети в основном заболевали из-за контактов в семье.

Всего в Великих Луках заразились коронавирусом 624 человека, в Псковской области - 3 084.