Детская поликлиника в Великих Луках не выявила за неделю ни одного ребёнка c коронавирусом
Детская поликлиника в Великих Луках не выявила ни одного ребёнка с коронавирусом за неделю. Об этом сообщила главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова на встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко 6 июля, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Также на сегодняшний день в поликлинике нет амбулаторных больных. По словам Татьяны Меньковой, дети в основном заболевали из-за контактов в семье.
Всего в Великих Луках заразились коронавирусом 624 человека, в Псковской области - 3 084.